Была без паспорта в карантин: В Мариуполе оштрафовали продавщицу

В Мариуполе продавщице магазина выписали штраф за нахождение на рабочем месте без паспорта, передает «Сайт города Мариуполя».

В магазин, расположенный на улице Варганова, зашли полицейские, которые попросили документы у продавщицы. С собой у женщины их не оказалось. Но она предъявила санитарную книжку. «Я была в маске и перчатках, предъявила санитарную книжку, но полицейские сказали, что необходим паспорт», – отметила Марина.

Она говорит, что постоянно брала документ с собой, но именно в этот день оставила дома, чтобы ее пожилая мама получила пенсию.

В пресс-службе Центрального отдела полиции сообщили, что протокол был составлен согласно постановлению КМУ от 11.11.2020 №1100, которое гласит, что на территории Украины в период карантина запрещается находиться на улице без документов, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство или специальный статус.

Судебное заседание по делу о штрафе назначено на 27 ноября. Марина собирается отстаивать свои права. Откуда брать 17 тыс. грн, на которые она может быть оштрафована, женщина не знает.

Напомним, Кабмин постановлением от 11 ноября 2020 года № 1100 ввел в Украине новые правила карантина. В частности, теперь в Украине не будет «зеленых», «желтых», «оранжевых» или «красных» зон, а будут действовать единые ограничения по всей территории, а в выходные дни вводится более усиленный карантин. Постановление вступило в силу 13 ноября.

Ответственность за нарушение правил карантина установлена ст. 44-3 КоАП, действующая редакция которой предусматривает штраф для граждан от 17 000 до 34 000 грн, на должностных лиц – от 34 000 до 170 000 грн.