В Донецке уже устанавливают новогодние елки (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке уже начали устанавливать новогодние елки.
Так, елки начали устанавливать возле супермаркетов «Молоко» в районе Цирка и на пр. Ильича.
Также дончане показывают украшенную елку в Парке кованых фигур:
В неподконтрольном украинским властям Донецке уже начали устанавливать новогодние елки.
Так, елки начали устанавливать возле супермаркетов «Молоко» в районе Цирка и на пр. Ильича.
Также дончане показывают украшенную елку в Парке кованых фигур:
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