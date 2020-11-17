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В Донецке уже устанавливают новогодние елки (Фото)

17.11.20 08:32
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке уже начали устанавливать новогодние елки.

Так, елки начали устанавливать возле супермаркетов «Молоко» в районе Цирка и на пр. Ильича.

Также дончане показывают украшенную елку в Парке кованых фигур:

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