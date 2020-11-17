Вслед за Германией и Францией: Британия призвала Россию разблокировать КПВВ на Донбассе

Российская Федерация должна разблокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Об этом говорится в заявлении посольства Британии в Украине, передает «РБК-Украина».

Дипломаты отмечают, что на сегодня со стороны неподконтрольных украинской власти территорий блокируется работа пяти из семи пунктов пропуска.

«Великобритания разочарована, что новые КПВВ в Золотом и Счастье пока не работают полноценно, несмотря на их открытие со стороны Украины. РФ должна соблюсти свои обязательства и призвать своих марионеток немедленно открыть эти КПВВ в интересах людей по обе стороны линии разграничения», – говорится в сообщении.

Напомним, с 10 ноября в Донецкой и Луганской областях Украины начали работу 7 КПВВ, из них 5 действующих возобновили работу и открылись еще 2 новых. Однако «Л-ДНР» продолжают блокировать КПВВ со своей стороны, фактический пропуск проводится только в двух КПВВ.

13 ноября вышло заявление Министерств иностранных дел Германии и Франции, в котором они приветствовали завершение строительства двух новых пунктов пропуска на Донбассе и призвали Россию и «Л-ДНР» немедленно открыть переходы со своей стороны.