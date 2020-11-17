Степанов рассказал, когда ожидается спад COVID-19 в Украине

Карантин «выходного дня» – единственная мера, которая в нынешних условиях позволит Украине сдержать рост заболеваемости COVID-19. Такая мера является альтернативой полному локдауну. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Украина 24».

Он подчеркнул, это не эксперимент, а четко взвешенное противоэпидемическое мероприятие.

«Если вы хотите услышать, чего мы хотим достичь, то у нас одна цель – остановить ураганные темпы роста болезни, то есть остановиться на тех цифрах, на которых мы сейчас находимся, это 11-11,5 тыс. больных за сутки. Это первое. Во-вторых, мы рассчитываем, исходя из расчетов наших эпидемиологов и международного опыта, на снижение суточного уровня заболеваемости от 15% до 20% через 14 дней, так как 14 дней – средний инкубационный период», – рассказал глава Минздрава.

Степанов добавил, что решение о введении карантина «выходного дня» – «это именно те меры, которые необходимы государству, если мы посмотрим на количество заболевших каждый день и на динамику заболеваемости».

По словам министра, наилучшие противоэпидемические меры – «это жесткий карантин минимум на три недели», но в нынешних экономических обстоятельствах Кабмин не может на них пойти.

«Мы находим вариант, как именно нам разорвать цепь передачи болезни… За этим решением стоят исключительно советы эпидемиологов, людей, которые понимают, как побеждать соответствующие болезни», – сказал он.