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В заброшенном кинотеатре: В Авдеевке нашли схрон боеприпасов (Фото)

17.11.20 09:02
Фото: ГУНП Украины в Донецкой области
Фото: ГУНП Украины в Донецкой области

В Авдеевке (Донецкая обл.) правоохранители обнаружили мины, гранаты, гранатомет, запалы к гранатам, которые находились в тайнике на втором этаже заброшенного кинотеатра. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Схрон боеприпасов был обнаружен полицейскими Авдеевского отделения полиции совместно с оперативной группой ОУР Службы безопасности Украины при штабе ОТГ «Восток», нарядами ВСП полка «Киев».

«Мины, гранаты, РПГ, запалы к гранатам были изъяты и направлены на экспертизу. Остальные боеприпасы, которые находились в ненадлежащем состоянии и представляли собой угрозу, были переданы пиротехническому подразделению ГСЧС для утилизации», – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают владельцев опасной находки.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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