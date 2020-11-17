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За сутки в Украине выявили почти 12 тысяч новых случаев COVID-19

17.11.20 09:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Украине лабораторно подтверждены 11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 610 человек;
  • летальных случаев – 159;
  • выздоровели – 6 786 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 67 127 (в том числе методом ПЦР – 37 770, методом ИФА – 29 357).

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 557 657 человек:

  • выздоровели – 250 983 человека (45% от всех заразившихся);
  • находятся на лечении – 291 795 (53%);
  • летальных случаев – 9 856 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 3 979 421.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 52 642 случая;
  • Винницкая область – 14 103 случая;
  • Волынская область – 19 297 случаев;
  • Днепропетровская область – 22 877 случаев;
  • Донецкая область – 17 713 случаев;
  • Житомирская область – 23 447 случаев;
  • Закарпатская область – 19 826 случаев;
  • Запорожская область – 20 025 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 28 972 случая;
  • Киевская область – 25 787 случаев;
  • Кировоградская область – 3 753 случая;
  • Луганская область – 5 215 случаев;
  • Львовская область – 37 970 случаев;
  • Николаевская область – 12 998 случаев;
  • Одесская область – 34 176 случаев;
  • Полтавская область – 15 884 случая;
  • Ровенская область – 25 596 случаев;
  • Сумская область – 18 903 случая;
  • Тернопольская область – 23 938 случаев;
  • Харьковская область – 48 586 случаев;
  • Херсонская область – 7 357 случаев;
  • Хмельницкая область – 23 547 случаев;
  • Черкасская область – 14 233 случая;
  • Черновицкая область – 28 692 случая;
  • Черниговская область – 12 120 случаев.

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