За сутки в Украине выявили почти 12 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Украине лабораторно подтверждены 11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 610 человек;

летальных случаев – 159;

выздоровели – 6 786 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 67 127 (в том числе методом ПЦР – 37 770, методом ИФА – 29 357).

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 557 657 человек:

выздоровели – 250 983 человека (45% от всех заразившихся);

находятся на лечении – 291 795 (53%);

летальных случаев – 9 856 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 3 979 421.

Количество заболеваний в регионах: