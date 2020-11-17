За сутки в Украине выявили почти 12 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Украине лабораторно подтверждены 11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях», – уточнил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 610 человек;
- летальных случаев – 159;
- выздоровели – 6 786 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 67 127 (в том числе методом ПЦР – 37 770, методом ИФА – 29 357).
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 557 657 человек:
- выздоровели – 250 983 человека (45% от всех заразившихся);
- находятся на лечении – 291 795 (53%);
- летальных случаев – 9 856 (2%).
Проведено ПЦР-тестов – 3 979 421.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 52 642 случая;
- Винницкая область – 14 103 случая;
- Волынская область – 19 297 случаев;
- Днепропетровская область – 22 877 случаев;
- Донецкая область – 17 713 случаев;
- Житомирская область – 23 447 случаев;
- Закарпатская область – 19 826 случаев;
- Запорожская область – 20 025 случаев;
- Ивано-Франковская область – 28 972 случая;
- Киевская область – 25 787 случаев;
- Кировоградская область – 3 753 случая;
- Луганская область – 5 215 случаев;
- Львовская область – 37 970 случаев;
- Николаевская область – 12 998 случаев;
- Одесская область – 34 176 случаев;
- Полтавская область – 15 884 случая;
- Ровенская область – 25 596 случаев;
- Сумская область – 18 903 случая;
- Тернопольская область – 23 938 случаев;
- Харьковская область – 48 586 случаев;
- Херсонская область – 7 357 случаев;
- Хмельницкая область – 23 547 случаев;
- Черкасская область – 14 233 случая;
- Черновицкая область – 28 692 случая;
- Черниговская область – 12 120 случаев.