Смертность – 9,1%: В «ДНР» скончались 18 человек с COVID-19

В «ДНР» за сутки выявлен 141 новый заболевший COVID-19. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 16 ноября проведено 675 исследований, из них выявлен 141 случай заболевания (20,9%) и у 10 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Зарегистрировано 18 летальных случаев – мужчины в возрасте от 53 до 80 лет и женщины в возрасте от 58 до 84 лет», – уверяют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 17 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 9 110:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 043 пациента (44,4%),

выписаны – 4 237 человек (46,5%),

летальных случаев – 830 (9,1%).

За сутки выявлен 121 случай пневмоний, что на 60 случаев больше, чем за прошедшие сутки, госпитализирован 91 человек. Всего на лечении находится 1 961 пациент с пневмониями, из них 514 – на кислородной поддержке (+23 за сутки).

Отметим, что на подконтрольной украинским властям части Донетчины смертность от COVID-19 на сегодня составляет 1,6%.