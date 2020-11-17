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Коронавирус на Донетчине: Подтверждены 520 случаев, 20 человек скончались (Карта)

17.11.20 10:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине от коронавируса скончались 20 человек, выявлены 520 новых заболевших. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь забрала еще 20 жизней в Донецкой области:

  • по 5 – в Славянской, Покровской и Мирноградской ОТГ;
  • по 2 – в Бахмутской и Краматорской ОТГ;
  • 1 – в Лиманской ОТГ.

За понедельник, 16 ноября, лаборатории сообщили о еще 520 больных, в том числе 12 детях:

  • 331 – в Мариупольской ОТГ;
  • 49 – в Краматорской ОТГ;
  • 21 – в Бахмутской ОТГ;
  • 18 – в Покровской ОТГ;
  • 16 – в Никольской ОТГ;
  • 11 – в Славянской ОТГ;
  • по 10 – в Лиманской и Торецкой ОТГ;
  • по 7 – в Мирноградской и Кальчицкой ОТГ;
  • по 6 – в Соледарской, Константиновской и Мангушской ОТГ;
  • по 3 – в Сартанской, Новогродовской и Селидовской ОТГ;
  • по 2 – в Светлодарской и Гродовской ОТГ;
  • по 1 – в Святогорской, Часовоярской, Белозерской, Угледарской, Дружковской, Кураховской, Андреевской, Черкасской и Очеретинской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 17 724 случая заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 6 129 человек (34,6% от всех заболевших);
  • на лечении – 11 320 пациентов (63,9%);
  • летальных случаев – 275 (1,6%).

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