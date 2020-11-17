Сводка из зоны ООС за 16 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны НВФ зафиксировано одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В течение дня наблюдалась тишина, однако в вечернее время с временно оккупированного поселка Пикузы противник открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово.

За текущие сутки, 17 ноября, в полосах ответственности украинских бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

В «ДНР» заявляют, что «за истекшие сутки со стороны ВСУ нарушения бессрочного режима прекращения огня не зафиксированы. За указанный период украинские войска единожды нарушили дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня – проводились инженерные работы в районе подконтрольного Киеву поселка Пески под Донецком».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.