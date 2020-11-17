До полного погашения долгов: В «ДНР» остановился Макеевский металлургический завод

Во временно неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) остановился металлургической завод. Рабочие таким образом пытаются выбить долги по зарплате. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Третий филиал ЗАО "Внешторгсервис", он же Макеевский металлургический завод, продолжает переживать не лучшие времена. Рабочие ММЗ приостановили трудовую деятельность до полного погашения долгов по заработной плате. Это уже не первая попытка шантажом добиться выплат – в середине октября рабочие уже устраивали стачку, приостанавливая производство», – пишет один из местных Telegram-каналов.

Как отмечается, результатом предыдущей забастовки стало составление графика выплаты задолженности.

«20-21 октября, согласно этому графику, должна была состояться выплата 46% за июль. До 25 октября металлурги рассчитывали получить 15-20% за август, а до конца октября – всю сумму за последний месяц лета. Очевидно, вопрос с долгами так и не решен, и ситуация на предприятии продолжает накаляться», – сообщают в паблике.

Напомним, в «ДНР» на металлургических предприятиях очередной кризис с выплатами зарплат, задолженность на предприятиях – 4-5 месяцев. В начале октября прошли митинги на Енакиевском металлургическом заводе. Волна возмущений прошла и на Макеевском меткомбинате, и на Донецком металлургическом заводе. В конце октября на ДМЗ бастовала служба охраны.

В «ЛНР» в первых числах ноября почти полностью остановился Алчевский металлургический комбинат. Причина остановки печей – отсутствие сырья. Чтобы остановить возможные волнения среди рабочих АМК, руководство выплатило 16% зарплаты за август

Ранее сообщалось, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».

Как охарактеризовал один из основателей «ДНР» Андрей Пургин, в «республике» ситуация на промышленных предприятиях напоминает 90-е годы – зарплаты копеечные, не выплачиваются по полгода, а другой достойной работы не найти.