700 тысяч гривен ущерба: На Донетчине экс-директор лесхоза позволил вырубку заповедных дубов

В Донецкой области следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении бывшему директору госпредприятия «Покровское лесное хозяйство». Ущерб от его неправомерных действий составил более 700 тыс. грн, сообщает пресс-служба ГБР.

«Следствием установлено, что директор лесхоза подписал и выдал лесорубный билет на порубку деревьев на территории природно-заповедного фонда. В дальнейшем чиновник не принял предусмотренные законом меры по получению лимитов и разрешений на специальное использование природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда», – сообщили в ГБР.

В результате на основании выданного билета в одном из ландшафтных заказников местного значения за июль-декабрь 2019 года вырубили почти 3 тысячи дубов.

«Вследствие неправомерных действий должностного лица вызваны тяжкие последствия для окружающей среды и нанесен государству ущерб на общую сумму 714 744 грн», – отметили в ГБР.

Директор лесхоза подозревается в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом интересам государства (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.