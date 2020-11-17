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Последняя субвенция в этом году: Кабмин распределил средства на квартиры для переселенцев

17.11.20 10:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины на своем заседании 16 ноября распределил субвенции из государственного бюджета на сумму 3,43 млн грн для приобретения жилья внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отмечается, еще примерно 1,5 млн грн к этим средствам выделят местные бюджеты.

«За счет средств этой субвенции при условии софинансирования из местных бюджетов местные власти планируют приобрести 10 квартир для проживания 28 внутренне перемещенных лиц в городе Покровск Донецкой области, в городе Конотоп Сумской области, в городе Первомайск Харьковской области», – уточнили в Минреинтеграции.

Приобретенные квартиры местная власть выделяет переселенцам в соответствии с Порядком предоставления жилых помещений для ВПЛ, утвержденным постановлением правительства №582.

Согласно данному Порядку, первоочередное право на обеспечение жильем имеют семьи ВПЛ с несовершеннолетними детьми, беременные женщины, люди, которые потеряли работоспособность и пенсионеры из числа ВПЛ.

«Это последняя субвенция в 2020 году. Всего в текущем году, согласно бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины", было направлено 20 млн грн», – добавили в Минреинтеграции.

Предполагается, что по результатам 2020 года за счет средств субвенции местными властями будет приобретено 84 объекта недвижимого имущества, что позволит обеспечить жильем 260 переселенцев.

В проект государственного бюджета Украины на 2021 год правительство запланировало выделить на эту программу более 125 мл грн и рекомендует органам местного самоуправления или соответствующим военно-гражданским администрациям предусматривать в местных бюджетах средства для софинансирования.

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