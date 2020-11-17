Разрушили то, что находится под землей: Кому предъявлять претензии за экопроблемы неподконтрольного Донбасса

Ответственность за то, что неподконтрольная украинским властям часть Донбасса превращается в зону экологического бедствия, лежит на государстве-агрессоре – РФ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «Донбасс на пороге экологического коллапса: Кто заплатит за затопленные шахты и загрязнение основных водных объектов востока?» рассказал народный депутат Украины 8-го созыва Остап Еднак.

По его словам, «агрессия со стороны РФ, оккупация повлекла за собой разрушение инфраструктуры наших шахт, и это грозит большими экологическими убытками, техногенными катастрофами и огромными экономическими и социальными последствиями для этих территорий».

Парламент Украины поднимал эти вопросы. И требовал от правительства соответствующих действий.

«Необходимо задействовать, и мы в 8 созыве с этим также активно работали, парламентские и межпарламентские площадки по внешним связям. То есть, в США, на площадках Совета Европы, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО представители парламента кричали и напоминали об этой проблематике», – сообщил нардеп.

«Что наряду с разминированием, проблемами внутренне перемещенных лиц, гуманитарными проблемами на оккупированных территориях есть также огромные угрозы и риски для окружающей среды и здоровья людей – потому что это связано», – добавил он.

Остап Еднак считает, что сейчас нужно очень четко подходить к расчету убытков. «И ставить претензии агрессору, что вы не только разрушили экономическую инфраструктуру, но вы также разрушили то, что находится под землей. И саму эту территорию превратили в зону экологического бедствия, с которой Украине в дальнейшем надо будет работать», – сказал он.

«Необходимо понимать, что, несмотря на то, что Украина, к сожалению, еще (многого) не сделала, но мы должны понимать, что вина все-таки лежит на агрессоре. Есть оккупация, и ответственность за эти территории на данный момент, за их состояние лежит на государстве-агрессоре», – подытожил нардеп.