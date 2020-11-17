На Донетчину и Луганщину приедет мобильный «Ощадбанк» (График)

На текущей неделе мобильные подразделения «Ощадбанка» будут работать в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Основные задачи мобильных подразделений:

обеспечить выполнение социальной миссии и реализации поручений возложенных государством на АО «Ощадбанк»;

улучшить качество и доступность банковских услуг для жителей самых отдаленных населенных пунктов Донецкой и Луганской области, которые расположены вдоль линии разграничения на территории, подконтрольной украинской власти;

максимально охватить банковскими услугами внутренне перемещенных лиц и местное население у линии разграничения, в том числе вблизи КПВВ.

«К тому же, на Луганщине, в частности на КПВВ в Счастье, кроме передвижных мобильных подразделений, граждане могут воспользоваться услугами в сервисном центре, где представлены все административные и социальные сервисы, в том числе отделение "Ощадбанка" и банкоматы», – добавили в Минреинтеграции.