Химзавод «Стирол», ядерная шахта и ртутный комбинат: Какие угрозы существуют для жителей Донбасса

Вдоль линии разграничения – как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории – расположено много объектов, которые являются опасными. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «Донбасс на пороге экологического коллапса: Кто заплатит за затопленные шахты и загрязнение основных водных объектов востока?» рассказала народный депутат Украины 8-го созыва Наталья Веселова.

Она напомнила о том, что из-за влияния неконтролируемого затопления шахт жители многих прифронтовых населенных пунктов, и не только Торецка, испытывают проблемы с доступом питьевой воды.

Также Веселова отметила, что воды затапливают не только шахты, а и выходят уже на поверхность. При этом вдоль линии разграничения – как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории – расположено много объектов, которые являются опасными. К примеру, это захоронение опасных отходов горловского химзавода «Стирол», ядерная капсула в шахте «Юный коммунар» («Юнком», город Бунге под Енакиево), ртутного комбината в Никитовке и др.

Кроме того, нардеп сообщила, что грунтовые воды, поднимаясь, затапливают кладбища у населенных пунктов, выгребные ямы. «И мы получаем потом не только заболевания у населения вдоль линии разграничения на подконтрольной и на неподконтрольной территории, связанные с употреблением некачественной воды, а мы уже отмечаем, что рождаются дети с определенными патологиями», – сказала Веселова.

Она считает, что в этой ситуации необходим мониторинг со стороны парламента.

Веселова согласна с утверждением, что заплатить за то, что Донбасс превращается в зону экологического бедствия, должна РФ как страна-агрессор. «Потому что вся эта катастрофа происходит из-за затопления шахт, из-за того, что у Украины нет доступа к тем шахтам на неподконтрольной украинским властям территории, чтобы как-то откачивать воду и влиять на то, чтоб эта вода не поступала в шахты на подконтрольной территории... Понятно, что РФ должна за это заплатить, но мы понимаем, что это длительный процесс», – сообщила нардеп.