Число заболевших COVID-19 за сутки может достичь 20 тысяч уже через три недели, – Шмыгаль

Суточное количество заболевших коронавирусом в Украине может достигнуть 20 тысяч человек, если не будет действовать карантин «выходного дня». Об этом сегодня, 17 ноября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время отчета в Верховной Раде, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Если карантин "выходного дня" не будет обеспечивать достаточного уменьшения социальных контактов, то по данным аналитиков Совета национальной безопасности и обороны, отметку в 20 тысяч заболевших каждый день мы можем пересечь уже через три недели», – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, правительство использует прогнозы Национальной академии наук, СНБО, независимых экспертных центров.

«Если не принимать меры, то уже через месяц у нас закончатся койко-места. Это при том, что в последние месяцы мы увеличили их количество вдвое. И тогда будет последний путь – это жесткий карантин, вплоть до полного локдауна», – сказал премьер.

Он добавил, что локдаун придется вводить самое наименьшее на три недели. Это то, что сделали Франция, Германия, Австрия, Великобритания, Италия, Польша, Греция, Чехия – большинство стран Европы.

«Эти страны вводят комендантские часы, ограничивают передвижения между регионами. Во Франции и Австрии можно выходить из дома только по уважительным причинам, как например, поход в магазин или аптеку», – отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство понимает, что введение полного локдауна нанесет удар по экономике страны.

«Потому решение о полном локдауне не будет вводиться до тех пор, пока у нас есть альтернатива. Но над этой альтернативой необходимо работать всем вместе и достичь хотя бы плато, остановки роста эпидемии», – резюмировал глава Кабмина.