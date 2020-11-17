Правительство выделило средства на создание мобильного COVID-госпиталя на Донетчине

Правительство выделило 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей для оказания помощи больным COVID-19. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге, передает корреспондент «Донецких новостей».

«На внеочередном заседании 16 ноября было принято постановление о выделении средств на обустройство мобильных госпиталей. Всего было выделено 118 млн грн. Госпитали будут созданы в городах Киеве, Одессе и Краматорске», – сообщил Степанов.

По его словам, это делается в связи с тем, что темпы роста количества больных коронавирусом очень большие, и будут еще больше.

«Поэтому мы, кроме увеличения количества коек, думаем о разворачивании этих мобильных госпиталей», – пояснил министр.