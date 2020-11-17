С номерами «ДНР»: В России фура перевернулась на легковой автомобиль (Фото)

В РФ попал в аварию грузовик с номерами «ДНР». Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

В Ростовской области около села Самбек на трассе «Ростов – Таганрог» произошла авария: фура столкнулась с несколькими легковыми машинами. В ДТП пострадали 3 человека.

По предварительным данным, водитель авто «Ваз» попытался обогнать большегруз «Даф» по правой обочине. Маневр не удался: машина врезалась в фуру, которая от столкновения перевернулась на ударившую ее машину. После этого грузовик отбросило на встречку, где он столкнулся с еще одной машиной.

Большегруз был с номерами «ДНР».

Еще одна авария произошла на трассе М4 Дон: столкнулись три «КАМАЗа», легковушка и пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту Ростов – Миллерово. В результате 6 человек погибли, 19 пострадали.

Как утверждают в «ДНР», «информация о том, что среди пассажиров есть жители ДНР, не подтвердилась».