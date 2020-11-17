На скользком мосту: В «ДНР» за полчаса 8 машин попали в ДТП (Фото)

В «ДНР» в течение получаса на путепроводе в Енакиево произошло несколько ДТП. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Водитель автомобиля «ВАЗ-2101» не учел погодные и дорожные условия, состояние проезжей части, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего на скользком участке дороги совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Джили».

Спустя несколько минут, водитель автомобиля «Фольсксваген-Транспортер», подъезжая к месту ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2101» и «Джили», на скользком дорожном покрытии не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2101», который уже стал ранее участником ДТП.

Чуть позже, водитель автомобиля «ВАЗ-21101» не учел состояние проезжей части, не соблюдал дистанцию и интервал и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107», который остановился в районе места ранее совершенных автоаварий.

Следом на этом же участке дороги произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2108», «Опель» и «ВАЗ-21110».

В ДТП 8 транспортных средств получили механические повреждения.