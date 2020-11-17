Выкапывают близких из могил и уезжают: В «ДНР» заговорили о Карабахе и «всеобщей воинской повинности»

На фоне событий, происходящих в Нагорном Карабахе, экс-командир незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский поднял вопрос о введении «всеобщей воинской повинности» в «ДНР». Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Я последовательно выступаю за всеобщую воинскую повинность. Глупые споры в верхах нашей власти о сроках службы – только повод уйти от конкретики и заморозить вопрос. Да, в этом я иду против мнения большинства домохозяек обоих полов, – но иначе нам не победить. Вы хотите в Россию? А как быть с тем, что там призывают на срочную службу?», – пишет Ходаковский.

В своих рассуждениях он приводит пример Карабаха, где «оборону держали срочники», поскольку за 30 лет «ресурс добровольцев не мог не истощиться».

«У нас он уже шесть лет себя расходует. Но пока он не израсходован окончательно, необходимо его восполнять. Схема проста: призыв на воинскую службу с правом перехода на контрактную основу», – утверждает экс-командир НВФ.

По его словам, 30 лет – это большой срок, «чтобы даже сменились поколения, чтобы успокоенность проросла в каждом, кто причастен». Он проводит параллель с Донбассом, где уже «пять с лишним лет перестреливаются через поребрик».

«Сейчас многие армяне из Степанакерта распродают все, выкапывают близких из могил и уезжают. Да, даже выкапывают близких. Значит, не верят, что мир надолго и не верят в гарантии гарантов. Петух клюнул – и успокоенность как рукой сняло. В чем тут соль для нас?... Может случиться, как в Карабахе: потери будут обратно пропорциональны нашей готовности, – то есть, будут. И у нас есть зоны, вписанные в карты нашей местности поверх оговоренных первым "Минском", – Дебальцево, например», – заключил Ходаковский.

Ранее Ходаковский отмечал, что украинская армия превосходит уровень незаконных вооруженных формирований «ДНР» в 8 раз. При этом «республиканская» армия осталась на уровне 2014 года. Также он заявлял, что в «ДНР» гражданское население уже расслабилось и не готово мобилизоваться при обострении вооруженного конфликта на Донбассе.