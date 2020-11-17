Шмыгаль рассказал, когда украинцы получат вакцину от коронавируса

Украина ожидает поставку вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время отчета в Верховной Раде, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Ожидаем, что приблизительно 8 млн доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года», – сообщил глава Кабмина.

Он отметил, что кроме того, правительство и Министерство здравоохранения постоянно ведут переговоры с мировыми компаниями относительно закупки дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины.

«Среди этих компаний есть и Pfizer, и Moderna, которые уже объявили об успешности своих вакцин», – уточнил Шмыгаль.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что страна рассчитывает получить около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса, и этого хватит примерно на 20% населения.