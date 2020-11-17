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Туман и база НВФ «ДНР» в детском лагере: В соцсетях показали Ясиноватую (Фото)

17.11.20 13:34
Ясиноватая / Фото из соцсетей
Ясиноватая / Фото из соцсетей

В «ДНР» в Донецке выпал снег, а в Ясиноватой – туманно.

Утро в туманном городе показал дончанин Сергей Голоха, который прогулялся улицами Ясиноватой:

Рисунки на заборе и дверях гаража в частном секторе, по словам дончанина, выполнил бывший преподаватель железнодорожного училища, которое сейчас не работает.

Также в соцсети показали детскую здравницу «Лесная песня» в Ясиноватой. По словам Егора, который является автором фото, сейчас за забором бывшего детского лагеря размещается база незаконных вооруженных формирований «ДНР»:

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