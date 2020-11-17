На год: В России карантин продлили до 1 января 2022 года

В России продлили действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции до 1 января 2022 года. Соответствующие изменения в постановление Роспотребнадзора опубликованы на официальном портале правовой информации, передают российские СМИ.

Таким образом, практически еще на год в России продлевается действие двухнедельной самоизоляции для контактировавших с больными коронавирусом и других санитарных правил для борьбы с распространением инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции 1,5 – 2 м и ношение масок.

В то же время, теперь выздоровевших после COVID-19 разрешили выписывать после одного отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Также в РФ ограничили 48 часами срок проведения тестов на наличие COVID-19 и установили минимальный суточный охват ПЦР-тестами на уровне 200 исследований на 100 тыс. жителей.

Как подчеркнула главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова, в последние две недели по всей стране достаточно интенсивно принимались ограничительные меры, что и помогло стабилизировать эпидобстановку в большинстве регионов, однако ситуация с заболеваемостью все еще остается тяжелой.

Согласно последним данным, в России выявлено 1 948 603 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 489 летальных исходов, выздоровели 1 453 849 человек.