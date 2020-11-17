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На Луганщине от COVID-19 умерли 6 человек

17.11.20 13:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине за сутки лабораторно подтверждены 46 новых случаев COVID-19. Умерли 6 человек. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 60-летний и 80-летний мужчины, 71-летняя женщина из Северодонецка; 71-летняя женщина из Марковского района; 71-летний мужчина из Троицкого района; 51-летняя женщина из Попаснянского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Северодонецк – 16 человек;
  • Лисичанск – 12;
  • Рубежное – 1;
  • Кременской район – 2;
  • Новоайдарский – 3;
  • Новопсковский – 1;
  • Попаснянский – 6;
  • Сватовский – 3;
  • Старобельский – 2.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 5 215 человек, из них:

  • выздоровели – 2 749 человек (52,7% от общего количества выявленных заболевших);
  • лечатся – 2 337 пациентов, в том числе 322 – стационарно, 2 015 – амбулаторно (44,8%);
  • умерли – 129 человек (2,5%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 28,5%.

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