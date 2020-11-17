На Луганщине от COVID-19 умерли 6 человек

На Луганщине за сутки лабораторно подтверждены 46 новых случаев COVID-19. Умерли 6 человек. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 60-летний и 80-летний мужчины, 71-летняя женщина из Северодонецка; 71-летняя женщина из Марковского района; 71-летний мужчина из Троицкого района; 51-летняя женщина из Попаснянского района.
География выявленных заболеваний:
- город Северодонецк – 16 человек;
- Лисичанск – 12;
- Рубежное – 1;
- Кременской район – 2;
- Новоайдарский – 3;
- Новопсковский – 1;
- Попаснянский – 6;
- Сватовский – 3;
- Старобельский – 2.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 5 215 человек, из них:
- выздоровели – 2 749 человек (52,7% от общего количества выявленных заболевших);
- лечатся – 2 337 пациентов, в том числе 322 – стационарно, 2 015 – амбулаторно (44,8%);
- умерли – 129 человек (2,5%).
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 28,5%.