На Луганщине от COVID-19 умерли 6 человек

На Луганщине за сутки лабораторно подтверждены 46 новых случаев COVID-19. Умерли 6 человек. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 60-летний и 80-летний мужчины, 71-летняя женщина из Северодонецка; 71-летняя женщина из Марковского района; 71-летний мужчина из Троицкого района; 51-летняя женщина из Попаснянского района.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 16 человек;

Лисичанск – 12;

Рубежное – 1;

Кременской район – 2;

Новоайдарский – 3;

Новопсковский – 1;

Попаснянский – 6;

Сватовский – 3;

Старобельский – 2.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 5 215 человек, из них:

выздоровели – 2 749 человек (52,7% от общего количества выявленных заболевших);

лечатся – 2 337 пациентов, в том числе 322 – стационарно, 2 015 – амбулаторно (44,8%);

умерли – 129 человек (2,5%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 28,5%.