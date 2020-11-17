Срок истекает 29 ноября: В Донецкой ОГА объяснили, как заключить договор с новым поставщиком газа

На Донетчине срок поставки газа населению в условиях поставщика «последней надежды» заканчивается 29 ноября текущего года. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщила на брифинге заместитель директора Департамента развития базовых отраслей промышленности – начальник управления угольной промышленности и энергетики Донецкой облгосадминистрации Татьяна Тараненко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Никакого автоматического перехода к другому поставщику не будет. Не верьте тем, кто распространяет эту информацию», – подчеркнула она.

Тараненко рассказала, что нового поставщика газа можно выбрать на платформе «Газотека». В частности, сейчас в области активно предлагают свои услуги как поставщики газа компания «Yasno» и компания «Нафтогаз».

По ее словам, эти две компании или другие поставщики газа, которых можно выбрать на платформе, а их более 40, требуют одинаковый пакет документов для заключения договора, обусловленный нормативной базой.

«В идеале, если вы получили платежный документ за сентябрь месяц за оплату коммунальных услуг, то в этой платежке вы увидите ЕІС-код, адрес, фамилию, инициалы, стоимость оказанных услуг», – объяснила Тараненко.

К этим данным нужно предоставить следующие документы:

копию паспорта;

копию ИНН;

копию документов, подтверждающих право собственности на жилье.

«Больше вопросов поступает, что такое ЕІС-код. Это Энергетический индентификационный код объекта газоснабжения. Если вы в платежке не получили этот код из более 16 знаков, которые содержит и буквы английского алфавита, то придется обратиться в облгаз. Если прийти туда невозможно, то можно зайти на платформу "Абонент Инфо", зарегистрироваться там, и в своем кабинете вы увидите свой ЕІС-код. Без него заключение договора невозможно», – подчеркнула Тараненко.

Варианты подписания договора могут быть: электронный (через сайт компании) либо непосредственно в представительствах компаний.

Кроме того, «Нафтогаз» подписал договор с «Укрпочтой», и бывшим клиентам облгаза пришли специальные письма.

«Верхняя часть письма – это так называемая "нулевая платежка". В ней есть ЕІС-код, счет, куда перечислять средства. Вторая часть бланка – это заявление о присоединении, там все заполняется по клеточкам легко, и есть перечень документов, копии которых надо приложить к этому бланку заявления. Дальше вам следует прийти в отделение "Укрпочты", и бесплатно ваши документы отправят в компанию "Нафтогаз"», – заключила Тараненко.