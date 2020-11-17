Поставка из Китая: Донетчина закупила более 1100 кислородных концентраторов

Донецкая область закупила кислородные концентраторы производства Китая на общую сумму около 49 млн грн. Об этом сегодня, 17 ноября, рассказал на брифинге начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, сумма закупки не превышает выделенную на эти цели субвенцию – почти 49 млн грн.

«С 21 до 31 декабря – это конечные сроки поставок, те, что указаны в договорах. Первые концентраторы начнут поступать уже на этой или на будущей неделе», – отметил Педенко.

Он уточнил, что всего будет закуплено 1 127 кислородных концентраторов: по 5 л/мин, 10 л/мин и 20 л/мин.

«Больше всего будет закуплено 10-литровых концентраторов, более 940 единиц», – добавил представитель облздрава.