В Донецке – авария на шахте Скочинского, судьба четверых горняков неизвестна

В «ДНР» сотрудники «МЧС» ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации на шахте имени А.А. Скочинского в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

17 ноября в 5:20 поступило сообщение о пожаре в конвейерном штреке 5 западной лавы на шахте имени А.А. Скочинского. На момент аварии в шахте находилось 26 человек. «22 горняка были подняты на поверхность, осмотрены работниками реанимационно-противошоковой группы МЧС. На данный момент информация по 4 горнякам неизвестна», – утверждают в «ДНР».

По состоянию на 15:00 сотрудники «МЧС» проводят контроль газовой обстановки в горных выработках, прилегающих к аварийному участку, и отбор проб шахтного воздуха. Вентилятор главного проветривания работает в нормальном режиме.

«В административном здании шахты проводится заседание технического совета по дальнейшему ходу ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. При выполнении работ пострадало 3 респираторщика оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда города Донецка. С ушибами и гематомами они самостоятельно поднялись на поверхность», – уверяют в «ДНР» и добавляют, что для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 18 единиц техники и 98 человек.