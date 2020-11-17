RU
Все новости

Зато поделились вирусами: В Донецке показали очереди в «Сигмаленде» (Фото)

17.11.20 15:56
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке в магазине «Сигмаленд» (открыт на захваченных мощностях «Ашана») у касс – очереди.

По словам очевидцев, люди стоят без соблюдения дистанции, и большинство – без масок, либо спустили маски на подбородок.

«Ммм, социальная дистанция в реальной жизни, о которой так любят у нас говорить… Зато все пообщались, познакомились… Зато поделились вирусами… Ага, у кого что болит и какие планы на вечер… Жалуются, что сходить некуда. Вот и сходили, в очереди еще и пары создались… "Сигма"? Че? Народ изголодался? Приехать, чтоб в очередях постоять», – пишут дончане.

Люди отмечают, что большой ажиотаж связан с тем, что мало кассиров:

  • Елена: «Бываю там часто, людей тьма на кассе всегда, так как кассиров 2-3»;
  • Ольга: «А кто там работать будет. З/п 8 тыс. руб. (3 тыс. грн по местному курсу на 17.11.2020 – ред.)»;
  • Валерий: «7,5 тыс. руб. (2,8 тыс. грн – ред.), если быть точнее»;
  • Наталья: «В ТТУ тоже 8000 руб. (3000 грн – ред.), но работаем же!»;
  • Анжела: «В АТБ, кажется, 10 000, но гривен. Кто ж там работает за 8 тыс. руб. (3 тыс. грн – ред.)? Ужас»;
  • Дмитрий: «В директоре проблема, на кассу за его 8 тыс. руб. (3 тыс. грн – ред.) никто не сядет, а ему все равно… На фото людей много – ходят, я сам лично хожу туда покупаю. А ассортимент такой же, как и в "Молоке", может даже лучше. Просто надо платить людям, а не сидеть на текучке кассиров, которые работают недели 2 и потом увольняются».

При этом житель Донецка Денис рассказывает о том, что приезжал в супермаркет после 6 вечера, и очередей не было в это время.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк