Рада не отменила карантин «выходного дня» и обязала Кабмин за неделю сообщать об изменениях

В Верховной Раде не хватило голосов, чтобы обратиться к Кабинету министров с просьбой отменить карантин «выходного дня». Соответствующий проект постановления поддержали всего 149 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает «Сегодня».

После того, как депутаты провалили отмену карантина «выходного дня», они поддержали идею заблаговременного информирования населения о введении карантинных ограничений. Соответствующий проект постановления поддержали 303 народных депутата.

Документ предполагает, что население будут информировать о новых карантинных ограничениях за 7 дней до обнародования такого решения Кабмином, чтобы люди, в частности бизнес, могли подготовиться к карантинным мерам.

Речь идет о возможных запретах, которые касаются:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским общественным транспортом;

посещения учебных заведений;

приема посетителей учреждениями культуры;

приема посетителей в кинотеатрах;

приема посетителей в барах, ресторанах, кафе и т.п.;

приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

приема посетителей в заведениях торгового и бытового обслуживания населения;

выхода с места своего проживания.

Теперь правительству будет разрешено вводить более одного из этих ограничений только при условии, что это решение будет обнародовано не позднее чем за 7 дней до начала его действия.

Не позднее чем за 7 дней до начала действия двух и более указанных ограничений Кабмин должен проинформировать о программах (мероприятиях), которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и бизнеса, в частности относительно организации перевозок людей к месту работы и обратно.

Также не позднее чем за 7 дней до начала действия двух и более указанных ограничений правительство должно подать в Верховную Раду законопроект о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и бизнесу на время карантинных ограничений.