Условия для разворовывания: В «Л-ДНР» с архивов сняли охрану

Украинская сторона работает над тем, чтобы вернуть с неподконтрольной Украине территории Донбасса архивные документы хотя бы периода 1991-2014 годов. Об этом рассказал глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

Госархив отслеживает судьбу документов, оставшихся в архивах на неподконтрольной Украине территории. «Что касается Крыма, то мы это можем делать даже официально. Бывшее руководство госархивов АР Крым и г. Севастополь пошли на коллаборацию, то есть они занимают должности в уже оккупационном режиме. И до сих пор архивная служба России шлет нам свои ведомственные журналы, в которых отчитываются об "успехах" в том числе архивной системы в Крыму. Поэтому мы за этим можем следить. Там создается картина, что у них якобы начинается развитие архивного дела после якобы прозябания во время Украины», – рассказал Хромов.

Он отметил, что в Донецке и Луганске остались одни из крупнейших украинских архивов. Но в «Л-ДНР» ситуация критическая. «Они в полнейшем упадке. Ситуация критическая. Специалистов нет. Из последних новостей, которые мне известны, – с архивов сняли охрану. То есть созданы реальные условия для разворовывания», – сообщил глава Госархива.

В связи с ситуацией в «Л-ДНР» Госархив ведет консультации с Минреинтеграции, чтобы выработать механизмы передачи этих фондов на подконтрольную территорию. «Если они ("Л-ДНР", – ред.) не могут обеспечить их сохранность, возможно, частично какую-то партию они нам уже отдадут. Возможно, документы периода 1991-2014 годов. Но это тяжелая тема. Ведь, с кем разговаривать? С террористическими организациями мы не можем», – пояснил Хромов.

Он отметил, что когда территории вернутся под контроль Украины, то будет проведена масштабная сверка, «потому что у нас есть все учетные документы».

Также украинская сторона планирует сохранить документы, которые были сформированы после 2014 года и переданы в архивы уже «властями» «Л-ДНР» и Крыма. «Есть аналогия права. Мы знаем, что в большинстве областных архивов сохраняются фонды времен немецкой оккупации Второй мировой войны. Думаю, что можно будет сформировать фонды периода временной российской оккупации. Это будут отдельные фонды», – отметил Хромов.

«На международной площадке мы везде маркируем эти архивы как украинские, которые находятся на временно оккупированной территории. И на всех следующих международных встречах (например, сейчас планируем подписание международного соглашения с Алжиром) мы тоже будем четко проговаривать, чтобы они понимали ситуацию – что это наши архивы, это наше культурное наследие, которое фактически украл агрессор. А согласно международному законодательству, он несет полную ответственность за сохранение культурного наследия», – заключил глава Госархива.

Как сообщалось ранее, официальный Государственный архив Донецкой области был эвакуирован на подконтрольную территорию в Константиновку. Но все документы госархива остались в неподконтрольном Донецке, где теперь на основании них выдают справки с печатью «ДНР», которые не имеют юридической силы.

Сейчас сотрудники перемещенного госархива региона работают над сохранением документов прифронтовых городов подконтрольной части Донецкой области. Наиболее важные документы оцифровывают.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «Дом»