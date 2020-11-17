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Гололед и туман: Полиция Донетчины предупреждает о сложных условиях на дорогах

17.11.20 15:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Полиция предупреждает водителей о сложных погодных условиях. Риск попасть в аварию увеличивается из-за скользкого дорожного покрытия и недостаточной видимости. Об этом говорится в сообщении Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сотрудники полиции рекомендуют водителям быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные условия, соблюдать дистанцию и строго выполнять предписания дорожных знаков, а также избегать резких маневров.

Полицейские советуют владельцам транспортных средств поторопиться с подготовкой автомобилей к работе в зимних условиях, в частности поменять летнюю резину на зимнюю. В условиях гололеда и снежного наката зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшить управление автомобилем.

Также правоохранители просят пешеходов быть предельно внимательными и дисциплинированными на проезжей части. «Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, обязательно убедитесь, что автомобиль остановился, и только после этого выходите на проезжую часть», – предупреждают полицейские.

По прогнозу Укргидрометцентра на 17-19 ноября, в восточных областях снег, на дорогах гололедица. Температура ночью и днем 1-6° мороза.

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