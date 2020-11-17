«Как-то неуклюже»: Дипломат назвал ошибку Украины в демонстрации плана по Донбассу

Украина, предложив участникам «Нормандской четверки» свой план действий по достижению мира на Донбассе, фактически денонсировала договоренности, которые были достигнуты на предыдущих саммитах. Такое мнение в эфире телеканала «Украина 24» высказал дипломат Константин Елисеев.

«Были очень высокие ожидания в отношении встреч советников "нормандского формата" (которые состоялись 13 ноября, – ред.). К сожалению, единственное, чем они завершились – это договоренность о возможности открытия КПВВ вдоль контактной линии. В частности, это засвидетельствовали заявления МИД Германии и Франции о важности их открытия для того, чтобы облегчить судьбу украинцев, живущих на оккупированных территориях», – сказал Елисеев.

При этом, по словам дипломата, украинская сторона представила свой план по Донбассу «как-то неуклюже», не согласовав его с западными партнерами.

«Перед тем, как представить такие планы, надо было сначала их скоординировать с нашими ключевыми партнерами, прежде всего, с Германией и Францией, чтобы потом вместе предложить российской стороне как консолидированную позицию, чтобы давить на нее. Представив план, украинская сторона денонсировала те договоренности, которые были достигнуты по итогам последних саммитов», – подчеркнул он.

Напомним, что 14 ноября состоялась видеоконференция советников глав государств «Нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция). Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак представил участникам так называемый «План Кравчука» («План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей»), который предусматривает быструю демилитаризации неподконтрольного Донбасса и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года.