Контактное лицо: Как оформить больничный, когда находишься на самоизоляции

Если человек контактировал с больным COVID-19, то он должен уйти на 14-дневную самоизоляцию (сократить ее можно за счет получения отрицательного ПЦР-теста). При этом, если контактное лицо официально трудоустроено, идут соответствующие отчисления с зарплаты, то гражданин имеет право получить финансовую поддержку от государства на период самоизоляции. Для этого нужно оформить больничный лист. Об процедуре рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Выплачиваются соответствующие средства Фондом социального страхования в размере, составляющем 50% средней зарплаты для застрахованного лица независимо от страхового стажа, а для медицинских работников – 100% их средней зарплаты.

Чтобы получить такую финансовую помощь, работнику необходимо выполнить всего три шага:

позвонить к своему семейному врачу для открытия «больничного», в котором причиной нетрудоспособности будет указано «изоляцию от COVID-19-11»;

получить на руки соответствующий «лист нетрудоспособности»;

передать «больничный» для оплаты своему работодателю.

На основании полученного от работника «больничного» работодатель оформит заявление-расчет с указанием причины нетрудоспособности под кодом «11», то есть изоляция от COVID-19, и направит его дистанционно (например, по электронной почте) в Фонд социального страхования для осуществления финансирования.