RU
Все новости

КПВВ «Станица Луганская»: Аферисты продают старикам доступ к интернету

17.11.20 17:49
Информация о зоне wi-fi на КПВВ «Станица Луганская» / Фото ГМ «Пролиска»
Информация о зоне wi-fi на КПВВ «Станица Луганская» / Фото ГМ «Пролиска»

На КПВВ «Станица Луганская» так и не возобновлен доступ к бесплатной wi-fi сети, который был утрачен в результате пожаров в начале октября. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает организация «Донбасс SOS» со ссылкой на мониторов гуманитарной миссии «Пролиска», которые непосредственно работают на КПВВ.

Общественники отмечают, что аферисты пользуются данной ситуацией – под видом «волонтерской помощи» раздают интернет для установки приложения «Дій вдома». За свою услугу у доверчивых граждан они требуют деньги.

Абсолютно бесплатно доступ к интернету раздают сотрудники миссии «Пролиска», которые находятся на КПВВ с 8:00 до 16:00 каждый день. Их легко отличить по синим жилетам с надписью «Пролиска».

Также установить приложение «Дій вдома» можно перед запланированной поездкой, а непосредственно на КПВВ его только активировать.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк