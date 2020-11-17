КПВВ «Станица Луганская»: Аферисты продают старикам доступ к интернету

На КПВВ «Станица Луганская» так и не возобновлен доступ к бесплатной wi-fi сети, который был утрачен в результате пожаров в начале октября. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает организация «Донбасс SOS» со ссылкой на мониторов гуманитарной миссии «Пролиска», которые непосредственно работают на КПВВ.

Общественники отмечают, что аферисты пользуются данной ситуацией – под видом «волонтерской помощи» раздают интернет для установки приложения «Дій вдома». За свою услугу у доверчивых граждан они требуют деньги.

Абсолютно бесплатно доступ к интернету раздают сотрудники миссии «Пролиска», которые находятся на КПВВ с 8:00 до 16:00 каждый день. Их легко отличить по синим жилетам с надписью «Пролиска».

Также установить приложение «Дій вдома» можно перед запланированной поездкой, а непосредственно на КПВВ его только активировать.