«Доступное жилье» и «Ипотека под 3%»: В госбюджете-2021 пока нет денег на программы для ВПЛ

В проекте госбюджета Украины на 2021 год не предусмотрено финансирование двух главных жилищных программ для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом говорится в обращении 8-ми общественных организаций, отстаивающих права переселенцев и пострадавших в вооруженном конфликте, к правительству и парламенту.

Общественники отмечают, что отсутствие собственного жилья и нехватка средств на аренду квартир – основная проблема переселенцев. «Часто это является основной причиной возвращения ВПЛ на временно оккупированные территории Украины, что таким образом ставит под угрозу их безопасность и жизнь», – констатируют правозащитники.

В то же время, в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021», который был принят в первом чтении 5 ноября, отсутствует финансирование двух важных программ обеспечения жильем ВПЛ – программы «Доступное жилье» и программы льготного кредитования «Ипотека под 3%». Обе программы реализуются Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло»).

Программа «Доступное жилье» предусматривает оплату государством 50% стоимости приобретения жилья. Оставшуюся сумму переселенец оплачивает сам, в том числе, может взять под нее льготный ипотечный кредит в банке. В госбюджетах 2018 и 2019 годов на программу «Доступное жилье» закладывалось по 100 млн грн (в 2019-м дополнительно выделил еще 300 млн грн). На 2020 год на нее тоже заложили 100 млн грн, однако «Держмолодьжитло» их так и не получило – средства забрали в государственный фонд по борьбе с коронавирусом.

«Ипотека под 3%» – предоставление переселенцам льготного государственного кредита под 3% годовых для приобретения жилья. Программа стартовала в декабре 2019 года, тогда на нее выделили 200 млн грн. В бюджете 2020 года средства на ее финансирование не предусмотрены.

Судя из проекта госбюджета-2021, финансирование обеих программ по обеспечению жильем ВПЛ в следующем году не предвидится.

При этом переселенцы готовы участвовать в программах. Так, только в очереди на участие в «Доступном жилье» находятся 16 тыс. ВПЛ.

В этой связи общественные организации просят при подготовке проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2021» ко второму чтению, учесть потребность финансирования программ «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%».

Обращение адресовано:

премьер-министру Украины Денису Шмыгалю;

председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Юрию Аристову;

министру развития громад и территорий Украины Алексею Чернышеву.

Его подписали следующие общественные организации: