Фонд Рината Ахметова передал аппарат ИВЛ больнице Херсона

Херсонская областная инфекционная больница им. Горбачевского получила высококлассный аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова. О этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

Заместитель директора Херсонской больницы Елена Тимошенко отметила, что данный аппарат ИВЛ позволит врачам оказывать своевременную помощь в полном объеме больным коронавирусом.

«В этой больнице работают с очень тяжелыми случаями коронавируса. Поэтому такие подарки сегодня особенно ценны. Хочу сказать спасибо меценатам и благотворителям, которые помогают учреждениям здравоохранения области. Только вместе, объединив усилия, мы можем помочь врачам, которые сегодня на передовой борьбы с коронавирусом», – сказал глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

«Это оборудование действительно дарит жизнь человеку. Оно используется в критических ситуациях, когда это жизненно необходимо», – добавил директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.

Вместе с аппаратом ИВЛ врачи отделения интенсивной терапии получили комплекты медицинской спецодежды, пошитые для них по индивидуальным размерам по заказу Фонда.

«Еще в феврале Ринат Ахметов выделил 300 млн грн на помощь стране в борьбе с COVID-19. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину. Для эффективной работы Фондом был создан проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который не имеет аналогов в стране. Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом. Ключевым элементом в рамках проекта стала закупка для государственных больниц свыше 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Именно в аппаратах ИВЛ украинская медицина нуждалась больше всего. Несмотря на дефицит высокотехнологичного медицинского оборудования в мире, Фонд Рината Ахметова сумел закупить и привезти его в Украину», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

По ее словам, более 180 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова уже поступили в опорные государственные больницы в регионах страны.