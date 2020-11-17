Кравчук не верит, что война на Донбассе закончится в начала 2021-го

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не верит, что войну на востоке Украины реально завершить уже в начале 2021 года. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

На вопрос, верит ли он, что война на Донбассе завершится в начале нового года, Кравчук ответил: «Я верю, что война закончится, но утверждать, что она закончится в тот срок, который вы назвали – у меня есть сомнения. И видимо это не самое главное – что в один день закончится война. Мы должны идти к миру – это самое главное. Украина идет к этому, используя все реальные, подчеркиваю, возможности. И, несмотря на все, у нас есть конкретные сдвиги в этом плане».

Напомним, что представленный так называемый «План Кравчука» («План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей») предусматривает быструю демилитаризации неподконтрольного Донбасса и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года. «Все вооруженные формирования, наемники, вооружение – все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021», – заявил Кравчук, комментируя украинский вариант» дорожной карты».