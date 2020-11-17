Высшее и среднее: Как переселенцу получить дубликат документа об образовании

Переселенцы часто сталкиваются с проблемой получения дубликатов документов об образовании государственного образца (аттестатов, дипломов). Это связано с тем, что они заканчивали учебные заведения в населенных пунктах Донбасса, которые сейчас неподконтрольны Украине. О процедуре восстановления таких документов рассказали юристы общественной организации «Донбасс SOS».

«Во-первых, надо помнить: в Украине существует Единая государственная электронная база по вопросам образования (ЕДЕБО). Информация о документах начала вноситься в базу с 2000 года. Дубликаты воспроизводятся на основе таких данных», – отметили юристы.

На сайте ЕДЕБО в Реестре документов об образовании можно получить информация о факте выдачи на ваше имя документа – с отображением на экране. Также можно заказать выписку из данного Реестра – электронный документ в виде файла с наложенным КЭП (квалифицированным электронной подписью).

Процедура получения дубликата документа об образовании, в том числе при отсутствии данных в ЕДЕБО, выглядит следующим образом.

Дубликат документа о высшем образовании

1. Если информация есть в ЕДЕБО

Соответствующее разъяснение предоставило Министерство образования и науки Украины (МОН). Если учреждение высшего образования перемещено на подконтрольную Украине территорию или имеет правопреемника, необходимо обратиться в данный вуз.

В противном случае, необходимо обратиться в МОН для определения учебного заведения, которое выдаст дубликат.

Заявления в МОН подаются на адрес: 01135, г. Киев, пр. Победы, 10 или на ящик ez@mon.gov.ua

В заявлении укажите:

ФИО, дату рождения;

серию и номер документа, удостоверяющего личность и гражданство;

место проживания, телефон;

наименование вуза и дату его окончания;

название документа, дубликат которого заказывается;

причину заказ дубликата;

другие сведения, которые считаете важными;

согласие на обработку персональных данных.

2. Если информации о факте выдачи диплома нет в ЕДЕБО, то вуз может использовать для подтверждения этого:

копии документа;

архивную справку об обучении, выписку из журнала выдачи документов о высшем образовании;

акт уничтожения первичного документа о высшем образовании.

3. Если информации о факте выдачи диплома нет в ЕДЕБО, а также недоступны архивы вуза, то можно:

подтвердить получение диплома официальным письмом соответствующего компетентного органа, в котором подтвержден факт проставления штампа «Apostille» МОН или совершение консульской легализации (в случае, если такие действия совершались);

обратиться в суд – он должен установить юридический факт получения соответствующей степени или уровня высшего образования.

По вопросам установления факта, имеющего юридическое значение в суде, существует положительная практика.

Например, решением Октябрьского районного суда города Мариуполя Донецкой области (дело № 263/7526/20) удовлетворен иск об установлении факта, имеющего юридическое значение. В подтверждение получения образования, лицом была предоставлена копия трудовой книжки с записью и справка из личного дела.

Так же, решением Белокуракинского районного суда Луганской области (дело № 409/1738/20) и решением Ирпенского городского суда Киевской области (дело № 367/6837/19) удовлетворены соответствующие иски об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Доказательствами могут быть документы, в которых указана информация, подтверждающая обучение и получение образования, а также показания свидетелей и тому подобное.

Для проставления апостиля, при отсутствии данных в ЕДЕБО и доступа к архиву, необходимо также установить факт, имеющий юридическое значение. Так, решением Печерского районного суда. Киева (дело № 757/66 185/19-ц) удовлетворен соответствующий иск.

В дубликате приложения к документу о высшем образовании воспроизводится информация, полученная из таких одного или нескольких источников:

архив высшего учебного заведения;

ЕДЕБО;

зачетная книжка, в которой содержится информация о выполнении лицом образовательной программы высшего учебного заведения и прохождения аттестации;

заверенная в установленном порядке копия первичного приложения к документу о высшем образовании, дубликат которого заказывается;

официальное письмо соответствующего компетентного органа, в котором подтвержден факт проставления штампа «Apostille» или совершение консульской легализации, и в случае наличия – копии первичного приложения к документу о высшем образовании, дубликат которого заказывается.

В случае невозможности получения информации в приложении к документу об образовании проставляется примечание «Информация недоступна в связи с ...».

Если дубликат приложения получить невозможно, в этом случае можно обратиться в суд с целью установления юридического факта. Пример положительной судебной практики – решение Дарницкого районного суда г. Киева (дело № 753/22978/18).

Подробную информацию о процедуре изготовления дубликатов можно узнать в соответствующем Порядке, утвержденном МОН.

Дубликат документа о среднем образовании

Лица, получившие среднее образование в учебных заведениях на неподконтрольной Украине территории получают документы о среднем образовании согласно Порядку, утвержденному Приказом МОН от 08.08.2014 № 917. В соответствии с этим Порядком, указанные лица или их законный представитель вправе обратиться с заявлением в любое общеобразовательное учебное заведение соответствующей степени по месту жительства или пребывания выпускника или его законного представителя (далее –учебное заведение).

В письменном заявлении указываются:

фамилия, имя и отчество;

место жительства или пребывания, телефон (при наличии) выпускника;

название документа о среднем образовании государственного образца, дубликат которого изготавливается или подлежащего исправлению;

наименование учебного заведения, которое было закончено лицом;

дата его окончания выпускником;

другие сведения, если выпускник или его законный представитель считают их существенными для выдачи дубликата или исправленного документа.

К заявлению об изготовлении дубликата прилагаются:

подтверждение об оплате услуги по изготовлению дубликата;

справка из учебного заведения, в котором учился выпускник, по результатам годового оценивания его учебных достижений и результатов государственной итоговой аттестации (при наличии) или другие письменные данные о результатах годового оценивания (выписка из личного дела, табель знаний, документ о соответствующем уровне общего среднего образования, в том числе других стран и т.д.).

В случае отсутствия справки или других письменных данных о результатах годового оценивания учебное заведение осуществляет оценивание такого выпускника в порядке, определенном абзацем 2 пункта 4 «Порядка учета и выдачи документов об общем среднем образовании государственного образца лицам, которые получили среднее образование в учебных заведениях на временно оккупированной территории Украины в 2014 году», утвержденного приказом Министерства образования и науки Украины от 12 мая 2014 № 570.