В «ДНР» пояснили, почему в Горловке горит горение земля и проседает почва

В «ДНР» жители Горловки обеспокоены тем, что на территории одного из поселков происходит горение земли и проседание почвы. По мнению горловчан, таким образом на поверхность выходит шахтный газ из затопленных выработок. Фото ситуации они публиковали в соцсетях.

В «комитете по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР» сегодня, 17 ноября, пояснили, что все это происходит в горловском поселке Нижний Хутор, где отмечено задымление участка у подножия террикона шахты им. Ленина. В «комитете» утверждают, что это вызвано тлением торфяника.

Отметим, что шахта им. Ленина до 2014 года была основной в составе ГП «Артемуголь». Но с приходим «ДНР» все действовавшие на тот момент шахты Горловки были остановлены и затоплены.

«В советские времена шахтой им. Ленина был построен канал – нагорная канава – для отвода ливневых вод с породного отвала, собиравшихся вследствие выпадения осадков. После закрытия шахты в течение длительного времени в данный канал смывался намет с породного отвала, попадал бытовой мусор, в итоге – намыло почвенный слой, на котором до настоящего времени произрастал камыш. То есть, образовался искусственный торфяник. В сезон пожаров, а в этом году из-за жаркого засушливого лета количество пожаров достигло пикового значения по республике, камыш загорелся и запустил длительный процесс горения торфяника», – поясняют в «комитете по экологической политике».

Шахта им. Ленина

«Власти ДНР» уверяют, что провели обследование данной территории, сделали замеры воздуха у подножия террикона и не выявили наличия метана и других сопутствующих газов. Также не обнаружили там подработанных территорий, из-за чего может проседать грунт.

В комитете заверяют, что угрозы для здоровья жителей поселка Нижний Хутор нет, «однако, направляться к подножию породного отвала не следует, чтобы не угодить в тлеющий торфяник».