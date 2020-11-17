В пятницу все может измениться: Мариуполь готовится обсудить с премьером карантин «выходного дня»

Несмотря на то, что в Мариуполе нет предпосылок для ужесточения карантина, город в предстоящие субботу и воскресение будет соблюдать карантин «выходного дня». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 ноября, сообщил заместитель Мариупольского городского головы Аркадий Мешков.

«На сегодняшний день продолжает действовать постановление Кабмина, которое ввело понятие карантин "выходного дня". В рамках этих требований на выходные дни разрешена работа только продуктовых магазинов, аптек, ветеринарных аптек и заправочных станций. Кафе могут работать только "на вынос". Несмотря на то, что в Мариуполе отсутствуют какие-либо предпосылки для ужесточения карантинных ограничений, это решение принято центральной властью», – сказал он.

Мешков акцентировал, что на предстоящих выходных данный карантин в городе будет действовать, «так как предпосылок для его отмены на сегодняшний день нет».

«Вчера было расширенное совещание с премьер-министром Украины, с Ассоциацией городов, областных центров. Мариуполь также в нем участвовал. Был министр здравоохранения. И по их мнению, было всего два сценария: первый – полный карантин с понедельника по воскресения вплоть до марта, второй, как альтернативный, – только карантин "выходного дня". Были разные выступления. И Мариуполь говорил о стабилизации ситуации, о возможно нелогичном решении, что нельзя так в среднем мерять ситуацию. Все-таки адаптивный карантин был, наверное, более правильным, когда мы на местном уровне принимали самостоятельное решение. Но сегодня у нас нет такого права», – добавил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В этой связи комиссия по чрезвычайным ситуациям Мариуполя приняла соответствующее решение. «И на этих выходных мы будем жить в рамках карантина "выходного дня"», – подчеркнул градоначальник.

Бойченко сообщил, что в четверг, 19 ноября, состоится очередное совещание с премьер-министром, на котором также будет рассматриваться вопрос карантина «выходного дня». «Эта тема будет более широко обсуждаться. Возможно, появятся какие-то новые вводные от наших руководителей, которые принимают законодательные решения. Возможно, в пятницу может ситуация измениться», – сказал мэр.

Он напомнил, что сегодня Верховная Рада должна была голосовать за отмену карантина «выходного дня», но голосование «провалилось, не набрали нужного количества голосов».

Также было сообщено, что за прошедшие сутки в Мариуполе зафиксировано 157 новых случаев COVID-19 и 227 пациентов выздоровели. С начала пандемии в городе всего 7488 лабораторно подтвержденных случаев, из них:

выздоровели 4794 (64% от всех заболевших);

на лечении – 2590 человек (35%);

летальных случаев – 104 (1%).

В Мариуполе развернуто 603 койки для лечения пациентов с коронавирусом, занято 321 из них (53%).