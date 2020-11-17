В том числе и от COVID-19: Донетчина – на 3-м месте по числу пострадавших на производстве

По результатам 9 месяцев Донецкая область заняла 3-е место в стране по количеству пострадавших на производстве. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает Фонд социального страхования Украины.

Всего по стране за этот период зарегистрировано 3851 пострадавших в результате несчастных случаев, которые произошли во время исполнения должностных обязанностей. «Из них медицинских и других работников, у которых был диагностирован острое профессиональное заболевание на COVID-19 – 1167, или 30,3% от всех пострадавших», – акцентировали в Фонде.

Смертельно были травмированы 253 человека. Из них от коронавируса скончались 26 работников.

Наибольшее количество несчастных случаев зарегистрировано в августе и сентябре, что связано с распространением пандемии. «Так, в августе уровень производственного травматизма составил 660 пострадавших, учитывая больных COVID-19 (что составляет 17,1% от общего количества травмированных за 9 месяцев), в сентябре – 737 пострадавших (19,1% от общего количества)», – говорится в сообщении.

В разрезе регионов наибольшее количество страховых несчастных случаев произошло:

в Днепропетровской области – 531 пострадавший на производстве (13,8% от общего количества пострадавших на производстве за 9 месяцев текущего года), в г. Киев – 406 пострадавших (10,5%); в Донецкой области – 294 пострадавших (7,6%); во Львовской области – 253 пострадавших (6,6%); в Киевской области – 225 пострадавших (5,8%); в Харьковской области – 209 пострадавших (5,4%).

Количество травмированных в этих 6-ти регионах составляет 49,7% от общего количества травмированных по Украине.