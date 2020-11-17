COVID-19: В Москве скончался режиссер Роман Виктюк

Сегодня, 17 ноября, на 85-году жизни в Москве скончался театральный режиссер Роман Виктюк. О этом сообщают российские СМИ.

В октябре Виктюк заболел коронавирусом, в конце месяца его госпитализировали. Сначала режиссер находился в отделении терапии, но состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Роман Виктюк скончался в больнице имени братьев Бахрушиных.

Роман Виктюк – украинский и российский театральный режиссер. Родился в октябре 1936 года во Львове. В 1991 году в Москве создал Театр Романа Виктюка. За свою жизнь режиссер поставил более 250 спектаклей в театрах Украины, Литвы, Латвии, России, Италии, США, Финляндии и других стран. Виктюк – народный артист Украины (2006), народный артист России (2009).