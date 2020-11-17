Без права апелляции: Суд снова отстранил от должности главу патрульной полиции Донетчины (Фото)

Сегодня, 17 сентября, в третий раз отстранили от должности начальника патрульной полиции Донецкой области Михаила Вершинина. Такое решение принял Илличевский районный суд Мариуполя, «Сайт города Мариуполя».

Причем, суд принял решение об отстранении от должности на 2 месяца без права апелляции. Главному патрульному региона инкриминируют незаконное хранение оружия.

Адвокат обвиняемого сказал, что комментировать что-либо пока не видит смысла, так как это решение еще не полное. «Мы будем бороться», – сказал он.

Сам Вершинин комментировал решение суда сжато. Он сказал, что «система ломается тяжело» и никто «не ожидал, что будет легко».

Первое судебное заседание прошло вчера, 16 ноября. Сегодня к зданию суда также пришла группа поддержки Михаила Вершинина, к ней присоединились и бывшие сослуживцы-добровольцы, воевавшие с ним в зоне АТО.

Митингующие держали в руках государственные флаги Украины и плакаты с лозунгом «Наш Вершинин».

Как сообщалось ранее, Вершинин – уроженец Донецка. До 2014 года занимался предпринимательством – держал шиномонтажную мастерскую в Донецке. В 2014-м ушел добровольцем на фронт, воевал под Донецким аэропортом, затем – в секторе «М» на юге области. В 2016 году прошел отбор в патрульную службу полиции, был заместителем начальника управления в Мариуполе. В 2017 году возглавил патрульную полицию Донецкой области.

В июле в Мариуполе разоблачили командира взвода роты тактико-оперативного реагирования («ТОР»), двух его подчиненных и полицейского из управления патрульной полиции – их обвиняют в «крышевании» торговли наркотиками, похищении людей, превышении власти и вымогательстве денежных средств.

Ввиду этих событий от должности был отстранен глава патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин. «Мое отстранение – это абсолютно законное действие, так как из-за событий с "ТОРом", должно быть проведено служебное расследование. Всегда в таких резонансных случаях отстраняют руководителя», – пояснял в июле глава патрульных.

Однако, в прокуратуре утверждают, что Вершинина подозревают в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Так, во время обыска в его кабинете, который провели 9 июля, правоохранители нашли в сейфе гранату Ф-1 и более тысячи патронов калибром 7,62 для автоматического оружия.

В ноябре в отношении Вершинина обвинительный акт был направлен в суд. Ему грозит лишение свободы до 7 лет.