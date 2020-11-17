Пограничники показали заснеженный КПВВ «Счастье» (Фото, видео)

Несмотря на блокирование со стороны «ЛНР», украинский КПВВ «Счастье» с 10 ноября работает в штатном режиме – с 8:00 до 16:00.

«Здесь граждане могут воспользоваться услугами отведения "Ощадбанка", комнаты матери и ребенка, а также Центра предоставления административных услуг», – сообщила пресс-офицер Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

Для функционирования КПВВ «Счастье» было создано новый пограничное подразделение «Счастье», которое обеспечивает пропускные операции. В частности, как пропуск граждан, так и автомобильного транспорта. «На данный момент это и автомобильный, и пешеходный КПВВ. На автомобильном направлении обустроено 24 рабочих места для инспекторов по проверке документов. Здесь используются временные мобильные комплексы на базе [микроавтобуса] FIAT Ducato, в которых оборудовано по 3 рабочих места», – рассказала Неля Доценко.

Сейчас «ЛНР» блокирует пересечение линии разграничения со своей стороны. «10 и 11 ноября были попытки граждан пересечь КПВВ. Но в те же дни оккупанты разворачивали их, поясняя, что нет соответствующих договоренностей для пропуска с их стороны. Также оккупанты продолжают блокировать перемещение наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольную территорию», – завершила пресс-офицер.