В масках и перчатках: В «ЛНР» приказали всем «запасникам» срочно явиться в «военкоматы»

В «ЛНР» с 17 по 21 ноября всем жителям, которые числятся в запасе, нужно явиться в «военкоматы». Об этом говорится в «указе», который 16 ноября подписал «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

«Народной милиции Луганской народной республики обеспечить с 17.11.2020 по 21.11.2020 проведение контрольной явки в отделы военного комиссариата граждан, пребывающих в запасе… Главам администраций городов и / или районов оказать содействие в организации своевременного оповещения и прибытия граждан… Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся на территории Луганской народной республики, обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам…, привлекаемых для контрольной явки», – говорится в тексте «указа».

Цель такой проверки не разглашается, в пункте 2 отмечается – «для служебного пользования».

Также уточняется, что при явке в «военкоматы» прибывшие должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, использовать средства защиты органов дыхания и перчатки.