ЦИК признала Гончаренко новым мэром Краматорска

Сегодня, 17 ноября, Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты повторного голосования на выборах мэра Краматорска, которое состоялось 15 ноября, передают «Донецкие новости».

Согласно данным на сайте ЦИК, городским головой Краматорска стал директор по маркетингу и сбыту ПАО «Энергомашспецсталь», самовыдвиженец Александр Гончаренко.

До выборов Гончаренко также был депутатом Краматорского горсовета, возглавлял постоянную Комиссию по вопросам социально-экономического развития, планирования, бюджета, финансов, внешнеэкономической деятельности.

Как сообщалось ранее, 15 ноября за Гончаренко отдали свои голоса 18 686 избирателей (57,85% пришедших на выборы). Его оппонента – действующего мэра Краматорска Андрея Панкова – поддержали 13 070 избирателей. Явка на втором туре выборов составила 23,11%.

Напомним, 22 ноября пройдет повторное голосование в Славянске. Мэров иных городов Донетчины определились в первом туре, как и в Луганской области.