Карантин в Украине может продолжаться до массовой вакцинации от COVID-19, – Кабмин

Карантин в связи с распространением коронавируса в Украине может продолжаться до проведения вакцинации населения. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает «РБК–Украина».

Он отметил, что перспектива продления карантина после 30 ноября сохраняется.

«И надо смотреть, как пройдут эти три недели. Если вы помните, как вводились первые карантинные ограничения, тогда мы тоже надеялись на одно, получили другое. Как и в других странах. И на самом деле очень много будет зависеть от того, как мы будем придерживаться этого карантина», – сказал Немчинов.

По его словам, окончательных сроков введения карантина нет.

«В целом, карантин – это вопрос к массовой вакцинации, когда мы сможем уже полностью разблокировать все сферы нашей жизни», – подчеркнул министр КМУ.

Он добавил, что «красные» зоны все равно остаются и будут постоянно обновляться в соответствии с данными по заболеваемости.

«Я не видел, чтобы мы от этого отходили ["красных" зон]. Мы все живем в "оранжевой" зоне, там где худшие показатели – в "красных"», – резюмировал Немчинов.

Напомним, 17 ноября в Верховной Раде не хватило голосов, чтобы обратиться к Кабинету министров с просьбой отменить карантин «выходного дня». Однако депутаты обязали Кабмин информировать население о новых карантинных ограничениях за 7 дней до обнародования такого решения, чтобы люди, бизнес могли подготовиться к карантинным мерам.