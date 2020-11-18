Позволить людям получать пенсии: США призвали Россию открыть КПВВ на Донбассе

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обратилось с призывом к России разблокировать движение мирных жителей через пункты пропуска на Донбассе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter американского посольства.

«Мы призываем Россию следовать инициативе Украины и открыть все пункты въезда-выезда на Донбассе и позволить мирным жителям Украины получать пенсии и покупать лекарства. Россия и ее приспешники должны прекратить препятствовать прогрессу на пути к миру за счет мирных жителей», – говорится в заявлении.

Напомним, накануне с подобными призывами к РФ о разблокировании всех КПВВ на Донбассе обратились Великобритания, Германия и Франция.

В настоящее время с украинской стороны ежедневно работают с 08:00 до 16:00: КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское» (в Донецкой области), «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое» (в Луганской области). Однако фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» – ежесуточно и «Новотроицкое», в котором представители НВФ разблокируют движение дважды в неделю, в понедельник и пятницу. На остальных дорожных коридорах движение заблокировано со стороны НВФ.