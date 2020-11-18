Чай, сардины, шампунь: Что входит в набор помощи Красного Креста для жителей Донецка (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», продемонстрировал состав набора гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста.

«Международные категории помогают некоторым категориям граждан такими наборами – рассказал дончанин.

Набор состоит из двух коробок: в одной – бытовая химия и предметы гигиены, в другой – продукты.

Сбоку первой коробки (она меньше по размеру) указан состав на английском, украинском и русском языках и количество в штуках. Также отмечена дата упаковки. Срок годности такого набора – до 2023 года.

Вторая коробка больше по размеру, ее вес – 17,3 кг. Упаковка производилась летом нынешнего года. Срок годности продуктов из набора – до 1 июня 2021 года. Как и на первой коробке, сбоку указано, что именно входит в набор.

«Виконста» рассказал, что обе коробки выдаются людям запечатанными, заклееными скотчем.

Дончанин открыл первую коробку, в ней были:

2 рулона туалетной бумаги;

шампунь «Алоэ»;

упаковка из 5 одноразовых станков для бритья;

мыло туалетное (100 г);

зубная паста и щетка;

упаковка женских средств гигиены;

пачка стирального порошка (450 г).

«То есть, с миру по нитке – товары все разные», – прокомментировал «Виконста» то, что продукцию для набора от МККК выбирали от различных производителей.

В большой коробке с продуктами питания были:

3 кг макарон;

чай индонезийский байховый «Принцесса Гита» (200 г);

2 кг гречки;

1 кг сахара;

1 кг длиннозернистого риса;

2 бутылки подсолнечного масла;

4 банки атлантических сардин в масле (250 г каждая баночка);

5 кг муки высшего сорта;

2 банки говяжьей тушенки (525 г каждая баночка);

8 пачек сухих дрожжей.

В целом набор идентичен тому, который выдавался дончанам весной нынешнего года.