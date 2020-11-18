RU
Все новости

Печально, что такая разруха: Житель Донецка показал парк Горького (Фото)

18.11.20 09:56
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как сейчас выглядит парк им. М. Горького.

Парк расположен в Пролетарском районе г. Донецка. Выглядит он неухоженным, здание Дворца культуры им. Горького – без окон, часть крыши рухнула внутрь. Памятника Ленину, что стоял перед входом в ДК – нет, остался только пьедестал.

«После посещения парк оставил очень тревожные впечатления… Очень печально, что такая разруха в этом парке. Надеюсь, что здесь когда-то будет лучше, как было в прошлые времена», – сказал Евгений.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк