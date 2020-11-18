Печально, что такая разруха: Житель Донецка показал парк Горького (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как сейчас выглядит парк им. М. Горького.

Парк расположен в Пролетарском районе г. Донецка. Выглядит он неухоженным, здание Дворца культуры им. Горького – без окон, часть крыши рухнула внутрь. Памятника Ленину, что стоял перед входом в ДК – нет, остался только пьедестал.

«После посещения парк оставил очень тревожные впечатления… Очень печально, что такая разруха в этом парке. Надеюсь, что здесь когда-то будет лучше, как было в прошлые времена», – сказал Евгений.